Udawał ukraińskiego generała i trzymał nielegalną broń w domu pod Poznaniem. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

- Policjanci zajmujący się na co dzień przestępczością pseudokibiców dowiedzieli się o mężczyźnie podającym się za wojskowego z Ukrainy. Pojawiały się także informacje, że miał on być w stopniu generała. W różnych źródłach mówiło się także, że może on dysponować dużą ilością broni. Na pozór niewiarygodna historia zaciekawiła jednak policjantów. Zaczęli sprawdzać to, czego się dowiedzieli i okazało się, że to prawda - informują przedstawiciele wielkopolskiej policji.