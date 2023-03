Udekoruj dom na Wielkanoc. Wykorzystaj do tego materiały z odzysku. Pofarbuj jajka resztkami jedzenia, przydadzą się kartonowe rolki

Idealnym materiałem z odzysku do wykonania świątecznych ozdób są stare słoiki. Zrobiliśmy już przetwory, część wykorzystaliśmy do przypraw, świeczek i lampionów. Pora na świąteczne ozdoby, słoiki idealnie nadają się do wykonania z nich oryginalnie wyglądających zajączków czy kurczaczków. Do środka wkładamy pocięty w cienkie paski brystol, a nawet małe kolorowe światełka, dorabiamy uszy i pyszczek, lub dziób w przypadku kurczaczków. Ozdobią każdy stół. Getty Images