Ukrainka oskarżona o okrutne znęcanie się nad dziećmi stanęła przed sądem w Poznaniu. "Obiecuję, że nikogo już nie skrzywdzę"

- mówiła oskarżona. Podkreśliła, że gdy przywoziła dziecko do Polski, było ono zdrowe.

- Razem z dziesięciorgiem dzieci uciekałam przed wojną na Ukrainie. Nie jechaliśmy, żeby odpocząć. Rosjanka, która nas zaprosiła, obiecywała nam wsparcie i pomoc. Nie zrobiła tego, tylko wykorzystała naszą ciężką sytuację dla własnej korzyści. 6 kwietnia otrzymałam pesele dzieci, które nam zabrała. 8 kwietnia odebrała też dzieci - kłamstwem i przemocą. Jedno dziecko ze stresu trafiło do szpitala psychiatrycznego

19 maja kobieta stanęła przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Do winy nie przyznała się i złożyła wyjaśnienia.

Prokurator zadała pytanie oskarżonej na temat motywacji do zostania rodziną zastępczą. Odmówiła odpowiedzi.

Na utrzymanie jednego dziecka Svietlana P. otrzymywała na Ukrainie 700 zł miesięcznie. Kurator miał odwiedzać ich raz w miesiącu. Oskarżona nie przyznała się do podawania grzybów halucynogennych dzieciom. Zaprzeczyła też, aby do domu przy ul. Zakopiańskiej mieli przyjeżdżać mężczyźni.

- Z wielką ostrożnością podchodzę do jakichkolwiek grzybów

- tłumaczyła.

Zarzuca się oskarżonej, że podawała dzieciom zgniłe owoce, a chłopców w celach seksualnych ciągnęła boleśnie za penisy. Tłumaczyła to tym, że trafili do niej z problemami zdrowotnymi, które dotyczyły narządów płciowych.

- Nie podawałam zgniłych owoców dzieciom. Możliwe, że niektóre z tych owoców były zepsute, ponieważ było ich za dużo. Zgniłe owoce wyrzucałam, a te które były częściowo zepsute obcinałam. Cięłam na kawałki, ponieważ szkoda wyrzucać jedzenie

- mówiła.

I dodała:- Te penisy im zarosły. Zwróciłam się do naszego lekarza rodzinnego. Powiedział, że nie ma potrzeby operacji i że powinnam płukać je naparem z ziół. Penisy trzeba było powoli wysuwać razem z płukaniem, możliwe że to im zostało w pamięci, bo to było bolesne.