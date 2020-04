Ulica Półwiejska znów ożyła. Maseczki i pogoda dodały odwagi poznaniakom?

Sprzedawca z jednej z pączkarni przy ul. Półwiejskiej zauważa, że chociaż obecny ruch trudno porównywać do tłumów, które pojawiały się przed epidemią, to w sobotę pojawiło się znacznie więcej ludzi niż w ostatnich tygodniach. Jego zdaniem wpływ na to może mieć pogoda i maski, które sprawiły, że poznaniacy stali się odważniejsi i chętniej wychodzą z domów.

Wzmożony ruch odnotowuje także lombard. Jego pracownik zdradza, że w sobotę klientów było dwukrotnie więcej niż w weekendy przed "epoką koronawirusa". To niestety raczej nie jest dobra wiadomość, gdyż oznacza, że kryzys zajrzał do kieszeni wielu mieszkańców Poznania.

Na to, że ulica Półwiejska ożyła wpływ mają zapewne także plany rządu, by stopniowo łagodzić część obostrzeń. Warto jednak pamiętać, że kolejna zmiana przepisów wchodzi w życie dopiero w przyszłym tygodniu - w poniedziałek przestanie obowiązywać zakaz wstępu do lasów i parków oraz zakaz rekreacji. Do tego czasu lepiej powstrzymać się od dalszych spacerów, gdyż chęć korzystania z pięknej pogody, może skończyć się mandatem.