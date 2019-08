Ulicami Poznania przejdzie kondukt żałobny, a na Starym Rynku odbędzie się pogrzeb mający przestrzegać przed katastrofą klimatyczną

- Jesteśmy świadkami tego jak Ziemia umiera na naszych oczach.Trwa masowe wymieranie gatunków zwierząt i roślin. Globalna temperatura rośnie z każdym rokiem. Może nie jest za późno, by zmienić bieg wydarzeń i zminimalizować tragiczne skutki, z którymi i tak przyjdzie się nam zmierzyć? Nie możemy być obojętni na to co czeka nas, naszych bliskich i nasze dzieci - tłumaczą przedstawiciele grupy Extinction Rebellion Poznań.

To oni stoją za nekrologami, wieszczącymi koniec Polski, które można było zobaczyć na wiatach przystankowych.

W sobotę organizują happening pod nazwą "Pogrzeb prz_szłości", by pokazać, że nie jest im wszystko jedno. Zachęcają mieszkańców Poznania, by się do akcji przyłączyć. Kondukt pogrzebowy wyruszy spod Teatru Wielkiego punktualnie o godzinie 11. Marsz przejdzie ulicą Święty Marcin, przez ul. Ratajczaka oraz Plac Wolności by zakończyć się uroczystym pogrzebem pod ratuszem na Starym Rynku. W jego trakcie zostanie odczytany list do Prezydenta Poznania - Jacka Jaśkowiaka.