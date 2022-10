Umarli wychodzą z grobów. Wampir ze Śródki, strzygi i zjawy. Sprawdź, w co wierzyli dawni Wielkopolanie Maciej Szymkowiak

Klasycznie chowano zmarłych, kładąc ich na plecach, z głową skierowaną na zachód. rys. M. Kuźma/Archiwum Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Strzygi, zjawy, wampiry to monstra, które kojarzymy z filmów grozy, ale dla wczesnośredniowiecznych mieszkańców Wielkopolski te potwory były rzeczywistym zagrożeniem, a nie tylko wymysłem. Radzono sobie z nimi poprzez szereg praktyk i rytuałów, odpędzających złe moce. Współcześnie uznajemy je za prymitywne zaś same wierzenia za zabobony, ale warto poznać historię wielkopolskiej ziemi, a także to, jak na świat, spoglądali nasi przodkowie.