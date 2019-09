Unia stawia na innowacje. W Poznaniu trwają prace nad bioniczną stopa i tkaninami odpornymi na działania wandali

Łatwiejszy dostęp do nowoczesnych rozwiązań protezowych mógłyby sprawić, że znacznie więcej osób po amputacjach wracałoby do aktywnego życia

50 milionów złotych dotacji unijnej jest do podziału na wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej w kolejnym konkursie ogłoszonym w ramach WRPO 2014+ .

Nie ulega wątpliwości, że badania naukowe znajdujące zastosowanie w praktyce to jeden z największych bodźców rozwojowych dla gospodarki. Ich koszty zwracają się później wielokrotnie, jednak często barierą w rozwoju okazuje się brak odpowiednich pomieszczeń czy sprzętu. Unijne dotacje, które można uzyskać w ogłoszonym, konkursie na projekty z zakresu Działania 1.1. WRPO 2014+ pozwalają tę barierę Pieniądze dla najlepszych Konkurs jest adresowany do jednostek naukowych, ich konsorcjów, uczelni, a także konsorcjów naukowo-przemysłowych.

- W tym ostatnim przypadku rolę lidera musi pełnić jednostka naukowa - zwraca uwagę Paweł Napierała, dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW. - Ten konkurs jest adresowany do dość wąskiej grupy odbiorców, ale liczymy na dobre projekty.

Mogą one przewidywać zarówno zakup sprzętu i urządzeń potrzebnych do badań, jak i budowę lub przebudowę pomieszczeń służących badaniom. Muszą także wpisywać się w inteligentne specjalizacje województwa.

- Projekty składane w konkursie muszą być wpisane do Kontraktu Terytorialnego - informuje dyr. Napierała. - Aby to nastąpiło trzeba przejść odpowiednią procedurę, zawierającą między innymi ich ocenę.

Dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie może wynieść łącznie 78 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski w konkursie można składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego od poniedziałku 23 września do 13 grudnia. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje o naborze można znaleźć na stronie internetowej wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce nabory. Pewnym krokiem Dotacje w ramach WRPO 2014+ wspierają także prace badawcze w przedsiębiorstwach. Te już rozdysponowane przyczyniają się do rozwoju w różnych dziedzinach. Spółka ENforce Medical Technologies zainwestowała w infrastrukturę konieczną do prac nad prototypem bionicznej stopy protezowej. W Polsce tego rodzaju wyposażenia nie robi nikt. Na świecie oferuje je zaledwie kilka firm. #- Bioniczna stopa jest wyzwaniem - mówi Adam Gramala, inżynier badań i rozwoju w ENforce Medical Technologies. - Z jednej strony musi nią sterować zaawansowana elektronika, z drugiej przenosi ciężar ciała i musi być odporna mechanicznie. W stopie bionicznej kluczowe jest zgięcie grzbietowo-podeszwowe, które sprawia, że stopa dostosowuje się do schodów czy nachylonych powierzchni podobnie jak naturalna. To z kolei sprawia, że chodzenie jest sprawniejsze i nie obciąża dodatkowo drugiej nogi.

Prace nad prototypem trwają. Ambicją projektantów jest, by ich bioniczna stopa „rozpoznawała” schody i płynnie się dostosowywała do nich.

- W kwietniu 2020 roku będziemy mieli gotowy prototyp, nadający się do testowania przez pacjenta zero - pierwszego, którego wyposażymy w nasze rozwiązanie - mówi Adam Gramala. - Kolejne etapy to testowanie prototypu, wyeliminowanie „chorób wieku dziecięcego” i wdrożenie do produkcji. Naszym celem jest zwiększenie dostępności nowoczesnych rozwiązań protezowych dla pacjentów po amputacjach - dodaje.

Inwestycje w infrastrukturę potrzebną do badań nad stopą bioniczną to łącznie 1,6 mln zł, dofinansowanie z WRPO 2014+ wyniosło 1, 2 mln zł. Tkaniny pod lupą Dzięki dofinansowaniu z WRPO 2014+ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ster uruchomił specjalistyczne laboratorium do badania tkanin. Ośrodek specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych koncentrujących się na rozwiązaniach dla komunikacji publicznej, w tym fotelach do pojazdów komunikacji miejskiej.

Badane będą więc przede wszystkim tkaniny obiciowe oraz ich połączenia.

- Laboratorium pozwoli sprawdzać jakość tkanin dostarczanych przez producentów. Niekiedy połączenie materiałów daje nowy produkt o zupełnie innych właściwościach, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo - mówi Maciej Szymański, prezes firmy. - Otwiera też możliwości opracowywania własnych rozwiązań. To na przykład tkaniny lub ich połączenia o większej higroskopijności, odporności na plamy czy wandalizm. Ważna jest także możliwość prowadzenia badań podstawowych. Bieg z Funduszami

W przyszłą sobotę 28 września po raz kolejny odbędzie się impreza zaBIEGaj o FUNdusze. Na zawodników czekają dystanse 5400 i 10 800 m, Impreza potrwa od godz. 10 do 15. W Lesznie o przyszłości wielkopolski

24 września o godz. 10. w Lesznie w Wyższej Szkole Humanistycznej przy ul. Królowej Jadwigi 10 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące dokumentu Strategia Wielkopolska 2030.

