Unia wspiera naukę. Nowy sprzęt i obiekty dla farmacji i badań nad bateriami

By jednak do niego stawać nie wystarczą jedynie bardzo dobrze wykształcone i kreatywne kadry. Potrzebne są jeszcze pieniądze. Odpowiednie warunki lokalowe i nowoczesny sprzęt to warunek konkurowania na arenie międzynarodowej w nauce i w technologii.

50 mln zł czeka na uczelnie, jednostki badawcze, konsorcja naukowo-przemysłowe, które chcą zainwestować w infrastrukturę

Elektryzująca przyszłość

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw dzięki dotacji z WRPO 2014+ wzbogaci się w nowoczesne urządzenia do badań. Pieniądze pozwolą też na dostosowanie pomieszczeń do ich działania.

- Badamy wszystkie chemiczne źródła prądu od baterii do zegarków, przez stosowane w elektronarzędziach, systemach fotowoltaicznych po baterie stosowane w rowerach elektrycznych, samochodach i autobusach- mówi Kamil Frączek , kierownik laboratorium. - Zapotrzebowanie na takie badania rośnie. Realizujemy też własne projekty naukowe. Do tego wszystkiego potrzebny jest odpowiedni sprzęt.

W ramach projektu o wartości ponad 8,2 mln zł (dofinansowanie z WRPO 2014+ to blisko 4,3 mln zł) zostaną kupione takie urządzenia jak system wibracyjny i udarowy służący do badania odporności baterii na wstrząsy, stanowisko do zgniatania czy stanowisko do badania odporności na płomienie. Wszystkie urządzenia staną w laboratorium do końca 2020 roku.

