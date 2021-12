Unikatowa wystawa o 1 Dywizji Pancernej generała Maczka - „Pancerne Skrzydła” – już oficjalnie jest w Poznaniu

Wystawa „Pancerne Skrzydła” jest efektem pasji Dirka Verbeke, który 20 lat temu został sekretarzem miasta Tielt, wyzwolonego w 1944 roku przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Od tej pory Dirk pasjonuje się dziejami dywizji, dociera do nieznanych w Polsce zdjęć, dokumentów, książek i artykułów. Poznał wielu weteranów Dywizji – już dziś nieżyjących – i zdążył wysłuchać ich relacji. Z wybranych zdjęć i dokumentów przygotował wystawę, która była prezentowana w kilku miastach w Belgii, a później przewieziona do Polski – do Poznania.