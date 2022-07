Unikatowe zdjęcia turystycznej perły Wielkopolski. Skorzęcin dawniej i dziś. Czy jezioro Niedzięgiel zmieni się w kałużę? [ZDJĘCIA]

Jezioro Niedzięgiel, nad którym położony jest słynny ośrodek wypoczynkowy w Skorzęcinie, jest zagrożone: eksperci alarmują, że jeśli w tym tempie będzie obniżać się poziom wody, to katastrofa ekologiczna jest nieunikniona.

- Liczenie na przyrodę to czekanie, aż wydarzy się cud. To człowiek doprowadził do tego, że stan wody na Pojezierzu Gnieźnieńskim jest taki, jaki jest i to człowiek powinien temu teraz jakoś pomóc