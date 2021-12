Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu od 20 grudnia przechodzi na naukę zdalną

Informacją o przejściu na zdalne nauczanie podzieliła się rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu profesor Bogumiła Kaniewska.

Szanowni Państwo, na dzisiejszym kolegium rektorskim podjęliśmy decyzję o przeniesieniu kształcenia do formy zdalnej w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów albo w programie kształcenia. Jedynie zajęcia, które nie mogą być prowadzone w ramach kształcenia na odległość, realizuje się w siedzibie Uniwersytetu