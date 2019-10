Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zainaugurował nowy rok akademicki [ZDJĘCIA]

W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierować będzie rektor, prof. Andrzej Lesicki wraz z ośmioma prorektorami. Do grona dotychczasowych prorektorów dołączyli: prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. Zofia Szweykowska-Kulińska oraz prof. Zbyszko Melosik. 30 września z rąk rektora odebrali nominację.

Pomimo niżu demograficznego w tegorocznej rekrutacji wzięła udział porównywalna do poprzednich lat liczba kandydatów. Ponad 32 tys. osób złożyło wnioski na studia UAM. Przyjęto już około 15,5 tys. studentów, ale rekrutacja na niektórych wydziałach jeszcze trwa.

Rektor powitał studentów pierwszego roku.

- Zapewniam was, że będziecie mogli rozwijać wasze talenty, czerpać z bogactwa naszej uczelni, a także korzystać z nowoczesnej bazy naukowo-dydaktycznej. Życzę wam, by nasza uczelnia stała się dla was miejscem inspiracji. Wy zaś wypełniajcie ją młodzieńczym zapałem, zaangażowaniem i kreowań nowego lepszego świata