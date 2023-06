Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z akredytacją ACEEU

Akredytacja ACEEU (Acreditation for Entrepreneurial and Engaged Universitas) - to w ocenie przedstawicieli środowiska akademickiego - obecnie jedyny kompleksowy system akredytacji międzynarodowej, który koncentruje się na zaangażowaniu uniwersytetów i ich przedsiębiorczości. Jak podkreśla prof. Michał Nowicki, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, uzyskanie akredytacji jest wyrazem uznania dla społeczności akademickiej oraz władz uczelni za prowadzenie działań, które są zorientowane na wywieranie pozytywnego wpływu na otaczające nas społeczeństwo.