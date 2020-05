UOKIK wziął pod lupę markę Veclaim stworzoną przez Jessice Mercedes. Czy influencerka oszukiwała swoich fanów?

Jessica Mercedes Kirschner to pochodząca z Poznania blogerka, która w ostatnim czasie została twórczynią modowej marki Veclaim. Influencerka w ostatnich dniach mierzy się z poważnym kryzysem wizerunkowym. Deklarowała, że jej koszulki firmowane nową marką Veclaim szyte są w Polsce. Okazuje się, że nie były. Czy nowa marka stworzona przez Jessice Mercedes przetrwa kryzys? Sprawą zajmie się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Jessica Mercedes Kirschner rozpoczynała swoją karierę od prowadzenia bloga modowego. Dziś współpracuje z najbardziej znanymi domami mody, a sama jest twórczynią nowej marki modowej – Veclaim, która miała swój start zaledwie pół roku temu. Przez miesiące reklamowała, że produkty, które tworzy, od początku do końca powstają w Polsce. To miało przekładać się na ich wyższą cenę, ale też lepszą jakość. Czytaj: Myślisz, że sam decydujesz, o tym, co kupujesz w sklepie? Jedyny w Polsce ShopLab na UEP to weryfikuje Przed weekendem stylistka mody Karolina Domaradzka w mediach społecznościowych ujawniła, że pod metkami Veclaim znajdują się jednak metki innej firmy - Fruit of The Loom. Ta amerykańska marka od lat sprzedaje koszulki, bluzy, spodnie dresowe w cenie kilkunastu złotych, a w hurcie jeszcze taniej. Produkty tej firmy powstają w Maroko.

Przerabiane koszulki Fruit of The Loom Jessica Mercedess Kirschner sprzedawała z kolei w cenie ok. 200 złotych.

Fani Jessiki Mercedess Kirschner czują się oszukani Fani Jessiki poczuli się oszukani. Co więcej, marka ze strony usunęła informację, że odzież powstaje w Polsce, zablokowała możliwość dodawania komentarzy przez internautów, a sama długo milczała. Dopiero dzień później do sprawy odniosła się Jessica Mercedes Kirschner, nazywając sytuację nieporozumieniem i błędami w komunikacji. Zapewniała przy tym, że ostatni etap produkcji, czyli nadawanie odpowiedniego sznytu stworzonym już ubraniom odbywa się w Polsce.

To nie przekonało jednak jej klientów, którzy masowo wyprzedają zakupione produkty lub próbują je zwrócić w sklepie. Czy jednak można mówić o oszustwie? Zdaniem niektórych ekspertów, jeśli jeden z etapów produkcji odbywał się w Polsce, mogła ona tak reklamować swój produkt. Odmiennego zdania jest Marek Janczyk, miejski rzecznik praw konsumenta w Poznaniu.

- Jest to pewna podstawa do tego, by zażądać zwrotu pieniędzy za zakupiony towar. Wynika to zarówno z przepisów o rękojmi i z kodeksu cywilnego. To są czynności naruszające zbiorowe interesy konsumentów – mówi Marek Janczyk. UOKiK zajmie się marką Veclaim Część poszkodowanych sprawę chce zgłosić także do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - UOKiK przyjrzy się na ile jest to praktyka godząca w rynek, na ile ten przedsiębiorca rzetelnie informował swoich konsumentów. Jednak w pierwszej kolejności proponuję osobom, które czują się oszukane, by zwróciły się do samej firmy z prośbą o zwrot pieniędzy. Jeśli firma odmówi lub pojawi się problem, to należy się zwrócić z prośbą o pomoc do miejskich rzeczników praw konsumenta – mówi Marek Janczyk. Na szczęście Veclaim daje taką możliwość.

Sam prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, przyznaje w rozmowie z money.pl, że sprawa już teraz odbiła się głośnym echem, a przedsiębiorca niejako został ukarany. Zapowiada, że przyjrzy się aferze Veclaim. - Mamy przykład tego, jak prosta praktyka wyszła na jaw. Przedsiębiorca już teraz ponosi bardzo daleko idące konsekwencje, m.in. utraty wartości marki. Od zeszłego tygodnia przyglądamy się już sprawie, sprawdzamy w jakim zakresie i czy występowało wprowadzenie klientów w błąd. W kolejnych tygodniach będziemy wiedzieli czy jest to materiał na postępowanie - przyznał Tomasz Chróstny. Czytaj: Kruk wygryzł sroki? Blogerki nie będą się procesować z dużą marką. Zmieniają nazwę Kryzys wizerunkowy samej Jessiki Mercedes Co jednak z nadszarpniętym wizerunkiem samej Jessiki? Czy odzyska fanów? Dr Andrzej Szymkowiak z Katedry Handlu i Marketingu UEP i kierownik ConsumerLab.pl zwraca uwagę, że to właśnie dzięki budowie społeczności udało się wybić Jessice Mercedes Kirschner.

- To niejako przyłapanie na kłamstwie. I to może mieć wpływ na zaufanie do niej i do tego, co ona mówi, co prezentuje. To także może mieć przełożyć się na zaufanie względem produktów, których twarzą jest Jessica Mercedes Kirschner, w reklamach, w których bierze udział, w marketingu szeptanym – mówi. - Potrzeba dbania o relacje z odbiorcami była najistotniejsza rzeczą w jej wizerunku. Dziś oczywiście jej pozycja wyrosła poza media społecznościowe, ale nadal jej osoba jest w nich mocno osadzona. Inne marki modowe ucierpią na kryzysie Veclaim? Z kolei inne polskie marki boją się, że na kryzysie wizerunkowym Veclaim one także mogą ucierpieć. Niektóre udostępniają więc swoje zdjęcia ze szwalni lub publikują rozmowy z pracownikami, by zapewnić swoich klientów, że ich produkty powstają w kraju.

- Mówienie półprawdy albo oszustwo to jedna kwestia. Drugą jest preferencja zakupu krajowych produktów przez część konsumentów, co było dla nich zresztą uzasadnieniem wyższej ceny produktów Veclaim. Konsument jest w stanie zapłacić więcej dla produktu krajowego, bo ma w głowie, że wspiera polską gospodarkę. Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika właśnie że pod hasłem „polski produkt” dla konsumentów najbardziej istotne jest właśnie, by cały proces produkcji był realizowany w Polsce. Chociaż drugim problemem jest to, że dziś trudno przypisać stan pochodzenia. Jeżeli samochód montowany jest w Polsce to czy to znaczy, że jest produktem polskim, czy raczej jest produktem kraju, gdzie powstała cała jego koncepcja? – pyta dr Andrzej Szymkowiak.

Inne marki też oszukują swoich klientów? W kolejnych dniach po aferze Veclaim na jaw wychodzą inne, także budzące wątpliwość działania innych polskich marek, które miały także wprowadzać swoich klientów w błąd.

Producent biżuterii, marka Wishbone Fine Jewellery miała w sprzedaży produkty łudząco podobne do tych, które sprzedawane są za przysłowiowe grosze na chińskiej platformie sprzedażowej. Reklamowała je z kolei, jako produkt polski, wykonany ręcznie. Z kolei marka odzieżowa Local Heroes miała także w swojej ofercie produkty, które wcześniej były oznaczone innymi metkami. Klientki podejrzewają, że także stosowała w produkcji gotowe półprodukty tańszych producentów, podobnie jak Veclaim, sprzedając je dużo drożej.

