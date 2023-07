Upały! Podpowiadamy kilka trików, jak radzić sobie z nimi w mieszkaniu. Sprawdzone - działają!

Weekend, dla większości, to czas wolny od obowiązków zawodowych i możliwość, by wyjechać na plażę, ochłodzić się podczas kąpieli. Jednak bywamy również w domu. Walka z upałami, które wdzierają się do naszych mieszkań, jest zatem również istotną. Podpowiadamy kilka sprawdzonych trików, jak utrzymać względny chłód w pomieszczeniach mieszkalnych, kiedy na dworze temperatura sięga ponad 30 stopni.