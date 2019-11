Uratowane przez zoo w Poznaniu tygrysy żyją, ale stan trzech z nich jest ciężki

- Wszystkie tygrysy żyją, ale o trójkę bardzo się martwimy ich stan jest bardzo zły, jednej wręcz krytyczny, ale na ten moment nie możemy nic więcej zrobić poza karmieniem ich i pojeniem - mówi Małgorzata Chodyła, rzecznik prasowy poznańskiego ogrodu zoologicznego. - Przede wszystkim one bardzo dużo piją, są odwodnione. Było to widać, gdy próbowaliśmy pobrać krew, miały pozapadane żyły, nie mogliśmy się wbić, a czasu było mało. Gdzie mogliśmy pobraliśmy krew, próby sierści, dokonaliśmy oględzin - dodaje.

Czytaj też: Tygrysy już bezpieczne w poznańskim i człuchowskim zoo. Jak przebiegał ich transport? O szczegółach akcji

Zwierzęta mają mnóstwo ran, pozrywane pazury, są na skraju wycieńczenia.

- Dostają jedzenie, ale nawet nie mają siły się na nie rzucić. Są bardzo apatyczne, potwornie przerażone i niektóre są już zrezygnowane, więc nie wiemy, czy nawet, jak je uratujemy fizycznie, to czy udźwigną to psychicznie, czy wyjdą z depresji. Co do wszystkich tygrysów los jest niepewny, ale co do trzech martwimy się szczególnie - przyznaje Chodyła.