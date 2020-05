Urlop w okresie epidemii? To dobry moment, by rozejrzeć się za przyczepą kempingową. Zapoznaj się z aktualnymi cenami kamperów

- Z czym kojarzą Ci się kampery i przyczepy kempingowe? Wolność? Swoboda podróżowania? Możliwość nagłej zmiany planów? Brak rutyny? Do długiej listy zalet tej formy podróżowania w obecnych czasach należy dołączyć jeszcze jedno hasło: bezpieczeństwo. To właśnie w caravaningu możemy ograniczyć kontakt z innymi ludźmi i przedmiotami do niezbędnego minimum - przekonują przedstawiciele stowarzyszenia Polska Grupa Caravingowa, twórcy akcji „Bezpieczniejsze wakacje” mającej na celu promowanie idei caravaningu jako bezpiecznego sposobu na wypoczynek.

Zobacz też: Kiedy zostaną otwarte granice europejskich państw?

Zainteresowanych spędzeniem urlopu w kamperze lub przyczepie kempingowej faktycznie przybywa.

- W tym sezonie mamy więcej zapytań, chociaż kampery popularne są już od lat. Na początku marca, gdy wybuchła pandemia, było dużo mniejsze zainteresowanie, ale teraz już wszystko wraca do normy - mówi Piotr Saenger, odpowiadający za wynajem kamperów pracownik firmy Bürstner Polska przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu.