Urokliwy pałac pod Poznaniem trafił na licytację komorniczą. Kosztuje miliony! Tak wygląda Jabłonkowy Pałacyk w Puszczykowie

Kup Jabłonkowy Pałacyk w Puszczykowie od komornika

Ile kosztuje Jabłonkowy Pałacyk w Puszczykowie?

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 411 475 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A.I O/POZNAŃ 33 1020 4027 0000 1802 0799 1856. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu nie udzielono przybicia zwraca się niezwłocznie.