Urząd Miasta Poznania chwali się modernizacją budynku pod urząd. Co z tym, do którego przeniesiono przedszkole Galileo?

Sprawa przedszkola Galileo w Poznaniu ciągnie się od 2023 roku, kiedy to rodzice dowiedzieli się, że placówka zostanie przeniesiona, gdyż przy Słowackiego 58/60 ma powstać urząd - Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty. Urząd Miasta chwali się modernizacją budynku przy Słowackiego, a co z tym, do którego planuje się przenieść przedszkole?