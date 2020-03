Urząd miasta w Poznaniu przy podejrzeniu koronawirusa zaleca wizytę... u lekarza. Wprowadza mieszkańców w błąd?

W poniedziałek w poznańskim magistracie odbyła się konferencja prasowa dotycząca monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Poznania. Dwaj wiceprezydenci Mariusz Wiśniewski oraz Jędrzej Solarski zapewniali, że ściśle współpracują z administracją rządową.

- Jeśli mieszkaniec źle się poczuje, będzie miał gorączkę, kaszel, duszności, ważne żeby nie szedł do lekarza - podkreślał J. Solarski. Dodał też, że w przypadku podejrzenia zakażenia, warto zachować się zgodnie z wytycznymi zawartymi na ulotkach dystrybuowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Koronawirus: NFZ przygotował plakaty i ulotki

Co znajduje się na tych ulotkach i plakatach? Pacjenci mogą dowiedzieć się, co powinni zrobić, gdy pojawi się u nich gorączka, kaszel, duszności, czy problemy z oddychaniem, a także co należy zrobić, by zapobiec infekcji, albo ją zwalczyć.