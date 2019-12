Urządzenia biznesowe – jakie zmiany przyniesie rok 2020?

Czy koniec wsparcia dla Windows 7 przyśpieszy decyzję o zakupie sprzętu? Dlaczego klienci są gotowi zapłacić więcej za komputer? Na co zwracają uwagę użytkownicy, a na co powinni przy zakupie sprzętu? Czy rośnie zainteresowanie na rozwiązania z procesorami AMD? Czy użytkownik biznesowy wybiera produkty konsumenckie, czy szuka rozwiązań dedykowanych dla biznesu? Jakie usługi związane z zakupem sprzętu cieszą się największą popularnością i dlaczego? Co czeka nas w nadchodzącym 2020 roku?

Na te i na inne pytania odpowiada Juliusz Niemotko, SMB Channel Manager w polskim oddziale Lenovo. Za chwilę czeka nas duża zmiana na rynku komputerów – Microsoft zakończy wsparcie dla Windows 7. Czy użytkownicy biznesowi ruszą szturmem po komputery? W przypadku klientów indywidualnych być może fakt ten przyspieszy decyzję o zakupie sprzętu. Użytkownicy biznesowi w Polsce w dużej części pracują już na platformie Windows 10 (blisko 60% według danych firmy Microsoft). A ci, którzy jeszcze niedawno używali poprzednich systemów są w trakcie ich zmiany i patrząc na trend i dynamikę jest to proces nieodwracalny. Dla firm i instytucji zmiana platformy systemowej jest poważnym przedsięwzięciem, które wymaga odpowiedniego przygotowania i testów. Nowe konstrukcje komputerów w pełni wykorzystują możliwości jakie daje nowa platforma, a w połączeniu z rozwiązaniami typu cloud nadaje nowy wymiar pracy. Zmiana ta jest katalizatorem, który zachęca i jednocześnie wymusza na działach IT oraz użytkownikach wejście w nową rzeczywistość.

Kto obecnie dba w firmach o to, aby maksymalnie wykorzystać możliwości posiadanego sprzętu i aplikacji? Z pewnością rola administratorów nadal jest bardzo istotna lecz sami użytkownicy są obecnie zdecydowanie dużo bardziej świadomi rozwiązań technologicznych, przy pomocy których pracują. Dla producentów sprzętu komputerowego klient biznesowy to złożony twór, na którego preferencje składają się doświadczenie administratorów IT, opinie użytkowników, kwestie bezpieczeństwa oraz możliwości zakupowe. Wypadkowa pozwala zaspokoić potrzeby danego przedsiębiorstwa właściwym zestawem produktów adekwatnym do stylu pracy poszczególnych grup użytkowników. Ekosystem klienta biznesowego to zespół naczyń połączonych, gdzie prawdziwą sztuką jest zachowanie równowagi, tak aby maksymalnie wykorzystać możliwości posiadanego sprzętu przy poszanowaniu polityki bezpieczeństwa firmy, optymalizując jednocześnie zasoby budżetowe. Czego obecnie poszukują klienci biznesowi? Cechy pożądane przez wszystkich to: lekkość, wytrzymałość, niezawodność i wydajność. Rozważając zakup komputerów klient biznesowy często ma jasno sprecyzowane wymogi dotyczące bezpieczeństwa, które umożliwiają mu bezproblemową integrację z posiadaną infrastrukturą IT. Obserwując wzrost udziału pracowników określanych jako Millenialsi czy pokolenie Z, pojawiają się dodatkowe kryteria wyboru urządzeń takie jak: wygląd, multimedia, możliwość wyboru komputera przez pracownika CYOD (Choose Your Own Device).

Jakiego typu maszyny będą się cieszyły największym wzięciem w nadchodzącym roku? W przeszłości statystyczny notebook najczęściej miał ekran o przekątnej 15,6 cala, ważył ok 3 kg i nie był zbyt wydajny, za to miał dość atrakcyjną cenę. Trudno było nazwać go komputerem przenośnym – to miano było zarezerwowane dla swoistej elity, sprzętu klasyfikowanego jako ultrabook. To, co stało na przeszkodzie w ich upowszechnieniu to wysoka cena. Jeszcze kilka lat temu konstrukcja ważąca poniżej 2 kg, wyposażona w napęd SSD i dobrej jakości matrycę, była nieosiągalna dla większości użytkowników. Od kilku lat obserwujemy jednak zmiany na rynku komputerów. Z jednej strony elitarne konstrukcje przestały być wyjątkami - lekkie, wydajne notebooki stały się praktycznie normą. Z drugiej zaś strony użytkownicy zaczęli przeznaczać na nie nieco wyższe kwoty, rozumiejąc potrzebę wydajności i ergonomii urządzeń.

Dalszy postęp technologiczny zaowocuje pojawieniem się konstrukcji, na przykład z wyginanym, elastycznym ekranem OLED, będziemy obserwować dalszą redukcję wagi, zwłaszcza w konstrukcjach ze średniej półki, czy rozwój systemów wspomagających i ułatwiających komunikację z urządzeniem (sterowanie głosowe, zarządzanie gestem czy też wzrokiem – oprogramowanie GLANCE). Już od dłuższego czasu na rynku dokonuje się zmiana – konstrukcje z wyższych półek stają się bardziej dostępne, gdyż rośnie moc nabywcza użytkowników, a jednoczenie świadomy nabywca jest gotowy przeznaczyć większe kwoty na zakup sprzętu. W wyniku tego procesu, to, co kiedyś było elitarnym ultrabookiem dostępnym dla wąskiej grupy odbiorców, teraz jest w zasięgu ręki każdego klienta biznesowego. Czy na skutek tego procesu rośnie popularność komputera, który jest kwintesencją mobilności i bezkompromisowej wydajności, czyli ThinkPada X1 Carbon? Niewątpliwie jest to jeden z najlepszych komputerów w ofercie Lenovo. Zainteresowanie nim bardzo dobrze odzwierciedla tendencje zauważalne w segmencie urządzeń mobilnych. W konstrukcji tej zastosowano wszystkie możliwe innowacje dzięki czemu, mimo, że waży zaledwie 1 kg zadowoli każdego pod względem wydajności. Lenovo ThinkPad X1 Carbon świetnie symbolizuje jeszcze jedną tendencję widoczną w nowoczesnych konstrukcjach, jaką jest redukcja wymiarów. Zastosowano w nim 14-calowy ekran, a dzięki cienkim ramkom wygląda jak komputer z monitorem o przekątnej 13 cali. Popyt na tę konstrukcję, szczególnie w segmencie biznesowym rośnie. Obserwując wyniki sprzedaży rok do roku, mówimy tu o wzrostach kilkudziesięcioprocentowych, podczas gdy w przeszłości nie przekraczały one kilku czy kilkunastu procent.

A co wybierają użytkownicy biznesowi z mniejszym budżetem? Wśród naszych klientów coraz większą grupę zaczynają stanowić osoby z tzw. pokolenia Millenialsów, czy nawet wkraczająca na rynek pracy generacja „Zetek”. Dla nich notebook to coś więcej, niż tylko narzędzie pracy. Oczekują oni od urządzenia jednocześnie mobilności, nowoczesnego designu czy rozbudowanych możliwości multimedialnych, czyli cech zaczerpniętych ze świata konsumenckiego. Czy połączenie biznesowych wymagań pracy z konsumencką przyjemnością jest możliwe? Owszem i dla tej właśnie grupy użytkowników powstała nowa rodzina w portfolio Lenovo - Lenovo ThinkBook. Jest to przykład trendu konsumeryzacji, w którym to zacierają się różnice pomiędzy klasycznym sprzętem domowym, a urządzeniami biznesowymi. Jest to odpowiedź firmy Lenovo na zapotrzebowanie rynku i próba nakreślenia kierunku zmian na najbliższe lata. Seria ThinkBook to mobilne, smukłe urządzenia w eleganckiej aluminiowej obudowie, czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania, co umożliwia jego wybudzanie w pół sekundy, matryca FHD z technologia Dolby Vision oraz głośniki Harmana z Dolby Audio i do 11 godzin pracy na baterii, do tego technologia szybkiego ładowania RapidCharge to moim zdaniem zestaw, który powinien sprostać wymaganiom nowego pokolenia pracowników. Jednocześnie kwestie bezpieczeństwa pozostają na najwyższym poziomie (TPM, kamera IR, czytnik linii papilarnych, fizyczna osłona kamery itd.)

Czy to znaczy, że ThinkPady stają się nudne i będą wypierane przez ThinkBooki? O ile spodziewamy się rosnącego zainteresowania ThinkBookami, to nie obawiamy się spadku popytu na ThinkPady. Notebooki z oferty biznesowej niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem. Wprowadzenie marki ThinkBook uzupełnia portfolio produktów biznesowych i jest dedykowane dla klientów, którzy posiadają ograniczone możliwości budżetowe, natomiast ThinkPad niezmienny od lat synonim legendarnej niezawodności i wytrzymałości dedykowany jest dla klienta, który nie lubi kompromisów. Warto dodać, że ThinkPady wciąż pozostają niekwestionowanym liderem w zakresie wytrzymałości i mogą się pochwalić spełnieniem 22 testów w obrębie 12 metod testowania norm wojskowych (MIL-STD 810G). Coraz większym zainteresowaniem cieszą się komputery z procesorami AMD. Czy klienci Lenovo pytają o takie rozwiązania? Rzeczywiście popyt na notebooki z procesorami AMD rośnie. Jeszcze niedawno laptopy z jednostkami AMD stanowiły 2-3 procent sprzedaży. Obecnie jest to już 10 procent i widać tendencję wzrostową. W tym przypadku działa również wspomniany mechanizm przenikania się sprzętu konsumenckiego i biznesowego. W ostatnich latach procesory AMD można było znaleźć w sprzęcie adresowanym dla użytkowników indywidualnych, biznes podchodził do nich dość nieufnie. Rynek przekonał się jednak, że AMD produkuje równie dobre jednostki co Intel, a do tego tańsze. W przypadku oferty Lenovo widać to na bardzo prostym przykładzie. ThinkPad w wersji T z procesorem AMD kosztuje mniej więcej tyle samo, co maszyna o podobnej wydajności w wersji L (czyli o półkę niżej) z Intelem.

Rosną standardy dotyczące jakości i funkcjonalności sprzętu, a czy ewolucji ulegają również warunki gwarancji czy usług związanych z użytkowaniem sprzętu? Oczywiście. Możliwość przedłużenia gwarancji, realizowanie jej na miejscu, zostawienie dysku na czas naprawy – takie punkty, które kiedyś były kosztowną ekstrawagancją, dziś stają się standardem. Dziś proponujemy również cały szereg innych udogodnień. Użytkownicy coraz częściej korzystają z możliwości zabezpieczenia sprzętu przed przypadkowym uszkodzeniem oraz z objęcia gwarancją oprogramowania zainstalowanego w komputerze. Znaczenia obu zapisów trudno przecenić o czym dobrze wiedzą użytkownicy – jak wspomniałem, nikt już dziś nie kupuje pierwszego komputera. Możemy również zagwarantować natychmiastową dostępność części zamiennych. Jak wiadomo, brak odpowiedniego zaplecza może wpłynąć na czas realizacji naprawy, a przy wykupieniu tej opcji nawet klient, który będzie właścicielem komputera z jedyną w kraju, najdroższą kartą graficzną, nie musi się martwić o potencjalny serwis. Klienci mogą też skorzystać z najwyższego poziomu wsparcia, tzw. Premier Support, który polega na tym, że minimalizowane jest ryzyko, że naprawa nie nastąpi następnego dnia roboczego, poprzez zapewnienie z odpowiednim wyprzedzeniem części zamiennych potrzebnych do realizacji potencjalnych napraw.

Czy w przypadku wsparcia w zakresie finansowania zakupów sprzętu, poprzeczka zawieszona jest również coraz wyżej? Wiedza naszych Klientów na temat nowoczesnych sposobów korzystania z infrastruktury IT, innych niż zakup za gotówkę, systematycznie rośnie. Klienci coraz bardziej zwracają również uwagę na inne elementy związane z cyklem życia produktu w ich organizacjach, takie jak całkowity koszt posiadania (TCO), bezpieczeństwo danych oraz ekologiczną utylizację sprzętu wycofanego z użytku (IT Sustainability). W Lenovo odpowiadamy na te rosnące wymagania rynku za pośrednictwem Lenovo Financial Services. Dzięki tej instytucji oferujemy naszym Klientom pełen wachlarz produktów i usług pozwalających na proste, wygodne i dopasowane do indywidualnych potrzeb sfinansowanie dowolnej inwestycji w sprzęt Lenovo oraz urządzenia innych producentów będące jej uzupełnieniem (np. sprzęt sieciowy) i zapewniamy wsparcie podczas całego cyklu – od wdrożenia nowego sprzętu po jego bezpieczne wycofanie z użycia.

