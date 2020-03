Urzędy skarbowe ograniczają działalność przez wzgląd na koronawirusa. Mogą być zamykane dla mieszkańców

Urzędy skarbowe po kolei zamykane w całej Polsce. Wszystko w ramach prewencji

Urzędy skarbowe są po kolei zamykane w całej Polsce. Tam, gdzie jeszcze nie ogłoszono zamknięcia, obowiązuje nakaz wydany przez Krajową Administrację Sądową dotyczący ograniczenia dostępności do sal obsługi petentów. Mogą być przyjmowani wyłącznie pojedynczo. Skarbówka zachęca do składania rozliczeń online oraz do zadawania pytań w formie mailowej i telefonicznej.