Utrudnienia na trasie kolejowej z Poznania do Niemiec. Przyczyną zerwana trakcja Nicole Młodziejewska

Na godz. 12.30 opóźnienia pociągów z Poznania do Berlina wynoszą od 15 do nawet 50 minut Robert Woźniak

Podróżni, korzystający z pociągów na trasie z Poznania do Niemiec muszą liczyć się z utrudnieniami. Między Nowym Tomyślem a Opalenicą doszło do zerwania trakcji kolejowej. To prowadzi do opóźnień niektórych pociągów.