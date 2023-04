Uwaga! Czeka nas załamanie pogody w Poznaniu i Wielkopolsce. Koniec ciepłych i słonecznych dni?

Załamanie pogody w Poznaniu i Wielkopolsce

Według prognozy IMGW, temperatura, choć nieznacznie, ma zacząć spadać już w poniedziałek. Spodziewać można się również przelotnych opadów deszczu. W nocy z poniedziałku na wtorek zaś temperatura spadnie do 7 stopni Celsjusza.

We wtorek zaś prognozuje się temperaturę ok. 10 stopni Celsjusza, zachmurzenie i opady deszczu. W nocy zaś zaledwie 4 stopnie Celsjusza. Podobna sytuacja ma utrzymywać się do piątku.