Uwaga! Dziś w nocy zmiany w komunikacji tramwajowej w Poznaniu na skrzyżowaniu Jana Pawła II i Kórnickiej

Z powodu awarii sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Kórnickiej, służby przystąpią do jej naprawy w nocy 30 września na 1 października.

Naprawa sieci potrwa do niedzieli, 1 października do godz. 10:00, a przez cały czas prowadzenia prac wyłączony będzie ruch tramwajowy wzdłuż ulicy Jana Pawła II oraz wzdłuż ulic Kórnickiej, Dowbora-Muśnickiego i Lewandowskiej pomiędzy węzłem „Kórnicka” a ulicą Podgórną.

Jakie zmiany czekają pasażerów?

Tramwaje linii 6 od pierwszych kursów pojadą objazdem pomiędzy węzłami „Bałtyk” a „Rondo Śródka” przez rondo Kaponiera, Most Teatralny, plac Ratajskiego i plac Wielkopolski. Kursy linii 6 z zajezdni Franowo do Miłostowa zostają przyspieszone, a ich trasa zostaje wydłużona przez Królowej Jadwigi, Most Dworcowy, rondo Kaponiera i pl. Wielkopolski.

Tramwaje linii 7 od pierwszych kursów pojadą objazdem pomiędzy węzłami „Rondo Rataje” a „Most Teatralny” przez Królowej Jadwigi, Most Dworcowy i rondo Kaponiera.