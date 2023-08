Uwaga! IMGW ostrzega przed upałami i burzami w Wielkopolsce

Ostrzeżenie II stopnia obowiązuje 20 sierpnia do godziny 19.00 w niedzielę, 20 sierpnia na terenie całej Wielkopolski. Temperatura może sięgnąć 33 stopni Celsjusza. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 procent.

- Zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze z gradem. W trakcie burz wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 29°C do 33°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W trakcie burz porywy wiatru do 65 km/h.