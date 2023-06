Uwaga: IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Poznania i Wielkopolski!

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Wielkopolski. Może być niebezpiecznie!

Według synoptyków w piątek od godz. 12 do godz. 20, na obszarze 25 powiatów północnej, zachodniej, centralnej i południowej Wielkopolski prognozowane są rozproszone burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru wiejącego z prędkością do 60 km/h, a miejscami także drobny grad.