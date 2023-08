Uwaga! Jest ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski. Przez region przejdą intensywne opady deszczu

Ostrzeżenie I stopnia obowiązuje od soboty, 5 sierpnia od godz. 11 do niedzieli, 6 sierpnia do godz. 11. W Wielkopolsce prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Spaść może od 30 do 40 mm deszczu.

Ostrzeżenie dotyczy całego województwa wielkopolskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 procent.