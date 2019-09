Uwaga na e-papierosy jak dopalacz. Sanepid ostrzega szkoły, by traktować je jak dopalacze

E-papierosy mają być traktowane jak dopalacze. Główny Inspektor Sanitarny planuje rozesłać do placówek edukacyjnych ostrzeżenie przed e-papierosami. W swoim ostrzeżeniu GIS ma przestrzegać przed: uzależnieniem od nikotyny oraz nieznanymi skutkami zdrowotnymi. List przygotowywany jest przez GIS we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Pixabay

Główny Inspektor Sanitarny roześle do szkół ostrzeżenie przed e-papierosami. W swoim ostrzeżeniu sanepid wskazuje, że mają być one traktowane tak samo jak dopalacze. Ma to związek z wejściem na polski rynek giganta z USA, który jest oskarżany o promowanie produkowanych przez siebie e-papierosów wśród młodzieży.