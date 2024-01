Uwaga na przejazdach kolejowych! Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Najbardziej tragiczne wypadki kolejowe w ostatnich latach

W środę, 10 stycznia w miejscowości Budzyń, koło Chodzieży doszło do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym. Samochód ciężarowy wjechał wprost na przejeżdżający przez przejazd kolejowy, pociąg osobowy w relacji Kołobrzeg - Poznań, w wyniku czego, śmierć poniosła jedna osoba. To kolejny już tak tragiczny wypadek na przejazdach kolejowych w ostatnich latach w Wielkopolsce.

Przypominamy, że przejeżdżając przez przejazd kolejowy należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku niestrzeżonych przejazdów kolejowych bez zapór.