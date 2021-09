Uwaga na zwierzęta! Ktoś rozrzuca trutki i gwoździe z mięsem. Pies musiał zostać uśpiony, umierał w konwulsjach

Uwaga na psy! Ktoś rozrzuca trutki w Poznaniu

Mieszkaniec Łazarza w Poznaniu Dawid poinformował, że jego pies został otruty w okolicach ul. Potockiej. Zatrucie było na tyle silne, że pies, mimo silnych leków i szybkiego podjęcia leczenia, bardzo się męczył.

- Sposób w jaki pies umiera po takiej trutce jest straszny. Weterynarz wezwał nas do lecznicy, bo Dream wił się z bólu, mimo silnych leków przeciwbólowych. To jest obraz, który zostanie z nami do końca życia

- mówi opiekun psa, który został otruty.

Pies miał 2,5 roku, był bardzo spokojny, przyjacielski i lubiany przez sąsiadów. Opiekunowie uczyli go, by nie zjadał jedzenia nieznanego pochodzenia, ale w tym wypadku ktoś podłożył trutkę zawiniętą w kiełbasę. Objawy nie były widoczne od razu, bo trutki tego typu produkowane są tak, by zaczynały działać po kilkudziesięciu godzinach. Weterynarz potwierdził, że pies został otruty. Wszystkie dokumenty zostaną przekazane na policję.