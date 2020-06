Uwaga, pasażerowie MPK Poznań! Na Winogrady nie będą kursować tramwaje. Rusza remont torowiska

Prace remontowe będą prowadzona na Roosevelta ((od wjazdu na PST do przystanku Poznańska), skrzyżowaniu Al. Wielkopolskiej i Pułaskiego (w tym wymiana łuku torowiska na Małopolskiej/Wołyńskiej), Pułaskiego (od Al. Wielkopolskiej do ul. Przepadek), Przełajowej (od ul. Winogrady do budowanej trasy na Naramowice)

Łukasz Gdak