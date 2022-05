Uwaga poznaniacy. Przed nami kolejne remonty na ulicach. Sprawdź, gdzie będą utrudnienia na drogach

Na budowie węzła przesiadkowego Grunwaldzka trwa przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego i od 16 do 18 maja na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Twardogórskiej wyłączane z ruchu będą fragmenty jezdni, obowiązywać ma ruch wahadłowy kierowany ręcznie. Nieprzejezdny będzie wschodni fragment skrzyżowania od ul. Twardogórskiej.

Z kolei od 14 do 31 maja trwa remont przejazdów przez torowisko tramwajowe przy zajezdni tramwajowej na ul. Głogowskiej i wygrodzony jest lewy pas jezdni w kierunku centrum. Od ul. Hetmańskiej do pętli na Górczynie kursują autobusy „za tramwaj". Do tego, w związku z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, w godzinach nocnych wygradzany będzie fragment jezdni w torowisku tramwajowym przy ul. Głogowskiej 34. Zawężony miejscowo będzie chodnik w rejonie prac i wygrodzone czasowo miejsce postojowe po zachodniej stronie ulicy. Utrzymany zostanie ruch tramwajowy, natomiast prędkość maksymalna pojazdów w rejonie prac będzie czasowo ograniczona do 30 km/h.