Uważaj na taką wiadomość i nie instaluj tej aplikacji! CyberRescue ostrzega przed nową próbą oszustwa

Oszuści wysyłają różne warianty wiadomości, zawierające to samo złośliwe oprogramowanie FluBot. Jeżeli zainstalujesz aplikację na urządzeniu z systemem Android, przestępcy będą mogli śledzić każdy Twój ruch, w tym wykraść dane logowania do banku. Ponadto z Twojego telefonu pobiorą listę kontaktów i będą w stanie wysyłać z telefonu nieprawdziwe SMSy do zabudowanej bazy numerów. Więc jeśli dojdzie do zainfekowania Twojego telefonu, niestety Twoi najbliżsi otrzymają takie wiadomości od przestępców