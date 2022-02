Uważaj na te numery telefonów. Nigdy ich nie odbieraj - to może być próba oszustwa

Oszuści dzwonią i udają inne osoby

Oszuści coraz częściej próbują od nas wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Wystarczy, że odbierzemy połączenie z nieznanego numeru lub oddzwonimy na taki numer.

Szczególnie ostrożni powinniśmy być podczas przekazywania komukolwiek naszych danych osobowych. Coraz częściej zdarza się, że oszuści podszywają się pod pracowników banków, policjantów czy urzędników.

Jest to nowa metoda oszustwa, zwana spoofingiem. Oszuści podszywają się pod inne numery telefonów i dzwonią do nas, udając inne osoby. Jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ oszuści podłączeni są do sieci komputerowej i mogą ręcznie wprowadzić dowolny numer telefonu, który wyświetli się na ekranie naszego telefonu komórkowego.