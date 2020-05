Uzupełnij kolekcję browarowych zajęcy - Stary Browar uruchamia “rezerwę”

Zające Starego Browaru to jeden z poznańskich symboli wiosny. Sympatyczne figurki co roku pojawiają się w przestrzeni centrum, a potem są sprzedawane klientom. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią w tym roku kwietniowa sprzedaż przeniosła się do internetu. Ponieważ nie każdy mógł lub chciał z niej skorzystać, poznańskie centrum postanowiło, że dodatkowa pula figurek będzie również dostępna stacjonarnie po “odmrożeniu” handlu w galeriach.

Ostatnie zielone zajączki w unikalnym zielonym kolorze 2020 będzie można kupić w punkcie informacyjnym w Atrium w najbliższą sobotę, 23 maja, od godz. 10:00. Figurki będą dostępne w dwóch rozmiarach: 26 i 46 cm.

Kolekcjonowanie starobrowarych zajęcy to już jedna z wiosennych wielkopolskich tradycji. Uszaki co roku w marcu pojawiają się w przestrzeni Centrum w nowych kolorach i aranżacjach. Ich sława sięga daleko poza region. Niektórzy, aby kupić swojego zająca, przyjeżdżają specjalnie do Browaru nawet spoza Polski. Wśród ich posiadaczy i kolekcjonerów jest wiele słynnych osób: aktorów, polityków, pisarzy, sportowców, blogerów czy dziennikarzy.