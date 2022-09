Używany Seat Toledo IV (2012 - 2018). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Używany Seat Toledo IV. Nadwozie/wnętrze

Toledo nigdy nie miało łatwego życia w ofercie Seata. Pierwsza, dość ciekawa stylistycznie generacja jest już praktycznie niewidoczna na ulicach, druga była raczej nijaka, trzecia z kolei stanowiła dziwną wariację na temat nadwozia typu MPV. W czwartej generacji producent na szczęście powrócił do korzeni, ale czy to tylko tańsza alternatywa dla Skody Rapid?

Fot. SEAT

Toledo czwartej generacji wróciło na rynek po kilku latach przerwy i mało udanej, trzeciej generacji, która nadwoziowo pasowała raczej do MPV, niż klasycznego sedana/liftbacka. Czwarta generacja wróciła do korzeni i była produkowana od 2012 do 2018 roku. Niestety znów zniknęła i nie zanosi się na to, aby w najbliższym czasie wróciła. Ta dziwna niekonsekwencja wynika zapewne z faktu, że Toledo zawsze było w cieniu innych modeli koncernu Volkswagena. Podobnie było z ostatnią generacją, która musiała rywalizować ze Skodą Rapid, a jak wiadomo, czeska propozycja cieszyła się sporą popularnością. Poza tym Toledo zostało stworzone na zmodyfikowanej płycie podłogowej Volkswagena Polo, a to niosło za sobą pewne konsekwencje, m.in. dość wąskie i ciasne wnętrze.