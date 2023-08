V Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa po raz pierwszy w Poznaniu. Mnóstwo atrakcji na MTP. Zobacz zdjęcia

- Wyplatamy ja, moja siostra i nasz tata. Spora część asortymentu to nasze projekty i pomysły. Współpracujemy też z rzemieślnikami w całym kraju - opowiada Katarzyna Nejman, plecionkarka młodego pokolenia. – Duża część produktów to tradycyjne wzory, które od lat funkcjonują na rynku. To jest niezwykłe, bo możemy obecnie kupić dokładnie taki sam koszyk jak miała nasza babcia. Mało tego - bywa, że jest on robiony dokładnie na tej samej drewnianej formie. Dawnej wzory, sploty i modele były charakterystyczne dla danych regionów.