VI Festiwal Dyni w Deli Park

To cykliczne tego typu wydarzenie, które zostało objęte patronatem Starosty Poznańskiego na które zapraszamy dzieci i dorosłych. Specjalnie na tą okazję w niedzielę zaszczyci nas swoją obecnością zawodowy kucharz i szef kuchni Jakub Kuroń, który poprowadzi warsztaty z gotowania potraw z dodatkiem dyni . Podczas Święta Dyni czekają na chętnych liczne atrakcje. Będzie można podziwiać wystawy i dekoracje z dyni, którymi zapełni się Park oraz zakupić piękne dynie i przetwory owocowo-warzywne. Dzieci będą miały szansę wziąć udział w warsztatach kreatywnych z „Krainą szycia”, gotowaniu zupy dyniowej z szefami kuchni oraz grach, animacjach i zabawach ruchowych przygotowanych przez naszych animatorów. Dodatkowo w niedzielę odbędą się dla dzieci bardzo ciekawe warsztaty Go4Robot. Wielbicieli rzemiosła zainteresuje na pewno kiermasz rękodzieła a ciekawych wrażeń labirynt niespodzianek.

W pierwszy październikowy weekend DELI Park zamieni się w dyniowe królestwo. Zachęcamy do odwiedzin w godzinach od 10.00 do 19.00. Urozmaiceniem podczas tych dwóch dni będą zamki dmuchane, mini zoo, podniebna eko - wioska, park miniatur i inne atrakcje, które na co dzień znajdują się w Parku i przyciągają gości nie tylko z okolic Poznania. Wszystkie wyżej wymienione atrakcje są w cenie biletu i można z nich korzystać do woli.

Zaprasza DELI Park