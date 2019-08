VII Dni Twierdzy Poznań: Będzie można zwiedzić poznańskie forty i schrony

W najbliższy weekend 24 i 25 sierpnia odbędą się VII Dni Twierdzy Poznań. W programie znalazło się blisko 30 miejsc i atrakcji, w tym także sporo nowości. Imprezę od początku tworzą muzea, instytucje, ale także stowarzyszenia i organizacje miłośników fortyfikacji i historii, a często pojedyncze osoby. Łączy je wszystkie chęć ochrony i popularyzacji poznańskich fortyfikacji.

Najstarsze pochodzą z średniowiecza. To relikty wałów grodu Mieszka I, które będzie można obejrzeć w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci. Także tam pojawią się rekonstruktorzy, prezentujący po raz pierwszy w ramach Dni Twierdzy Poznań uzbrojenie i umiejętności szermiercze żołnierzy Rzeczypospolitej z XVII wieku.

Jednak to tylko jedna z wielu nowości w tegorocznym programie. Należą do nich również aż trzy forty. Pierwszy to od lat nie udostępniany Fort VIIa. Drugi to niemal nieistniejący już Fort V w sąsiedztwie Os. Wichrowe Wzgórze. Odbędzie się w nim rodzinna gra terenowa z dodatkowymi atrakcjami. W przyszłości teren ten mógłby służyć jako park dla mieszkańców sąsiadującego z nim os. Wichrowe Wzgórze. Pojawi się także zupełnie nowy fort, zbudowany z klocków Lego. Będzie można go zobaczyć jaką jedną z atrakcji w Kaponierze Kolejowej.