VIII Marsz Na Tak przeszedł ulicami Poznania! 21 marca to Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

21 marca na Placu Wolności zebrali się uczestnicy marszu m. in. ze Środowiskowego Domu Samopomocy "Sokoły", którego przedstawiciele uczestniczą w wydarzeniu od pierwszej edycji. Nie zabrakło też dzieci z przedszkola specjalnego z kolorowymi ubraniami i rekwizytami.

- My dzisiaj tak naprawdę chcemy integrować poznaniaków. Chcemy ich uświadamiać i pokazać entuzjazm osób z zespołem Downa i z radością wspólnie przywitać wiosnę. Dziś jest także Dzień Motyla, dzień wrażliwości i jest to okazja do wspólnego celebrowania