Volkswagen Poznań zawiesza produkcję, tłumacząc decyzję bezpieczeństwem pracowników

Volkswagen Poznań wstrzymuje produkcję w swoich trzech zakładach: Antoninku, Poznaniu oraz we Wrześni. Szefowie firmy tłumaczą to m.in. dobrem pracowników, którzy w ostatnim czasie zaapelowali, by tymczasowo zamknąć firmę w związku z panującą pandemią koronawirusa. Przerwa w pracy z powodu koronawirusa ma potrwać w Volkswagenie Poznań dwa tygodnie.