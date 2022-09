Volkswagen Taigo 1.5 TSI 150 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Volkswagen Taigo. Nadwozie i wnętrze

Volkswagen Taigo nie jest zupełną nowością, bowiem auto w niemal takiej samej odsłonie już wcześniej pojawiło się na rynku brazylijskim pod nazwą Nivus. Głównym smaczkiem stylistycznym tego modelu jest oczywiście łagodnie ścięty dach a’la coupe, co jest ostatnio bardzo modne w połączeniu z nadwoziem typu crossover. Oczywiście najbardziej przypomina mniejszego T-Cross z tradycyjną linią dachu, choć z przodu znajdziemy sporo elementów z odświeżonego Polo, jak również nawiązania do modeli z serii ID jak np. biegnącą przez środek atrapy grilla listwa LED. Najwięcej dzieje się oczywiście w tylnej części, a konkretniej od słupka B, bowiem niedaleko za nim dach zaczyna opadać, a od słupka C i przedłużonego D łagodnie przeistacza się w krawędź mocno pochylonej klapy bagażnika. Pod względem gabarytów, nowe Taigo (4266 mm długości) pozycjonuje się sporo powyżej wspomnianym T-Cross (4108 mm długości), a nawet pozornie większym T-Roc (4236 mm długości). To dość ciekawe zestawienie, choć nie da się ukryć, że T-Roc jest szerszy (1819 mm kontra 1757 mm w Taigo) i pozycjonowany pół oczka wyżej.