Volkswagen z rekordową karą od UOKiK. Koncern będzie musiał zapłacić ponad 120 mln zł

Nękają Was telemarketerzy? Będziecie im mogli tego zakazać!

Telefony z zachętami do kupna garnków, udziału w "bezpłatnych" pokazach, czy propozycje niezwykłych upominków to dla wielu z nas znana i niepożądana codzienność. Niebawem to się może skończyć - w życie mają wejść przepisy, które dadzą nam prawo do żądania usunięcia danych z baz t...