Volkswagen: Zobacz, jak w Poznaniu powstają części do samochodów elektrycznych! [ZDJĘCIA]

Wyprodukowane w Poznaniu komponenty będą trafiać do zakładu w Kassel, gdzie zostaną wykorzystane w elektrycznych układach napędowych.

To pierwszy element samochodów elektrycznych produkowany w Poznaniu. Aby było to możliwe, konieczne były inwestycje w nowoczesny park maszynowy, na który składają się maszyny odlewnicza i linia do obróbki elementów. Inwestycje kosztowały ponad 40 mln zł i zostały zrealizowane w zeszłym roku.

Równolegle z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury pracownicy VW szkolili się w obsłudze nowej linii produkcyjnej. Od 2018 roku przygotowano do nowych zadań 15 pracowników, którzy brali także udział w wymianie doświadczeń z pracownikami z zakładu w Kassel.