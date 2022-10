Volvo XC40 1.5 T2 129 KM vs BMW X1 1.5 sDrive18i 136 KM. Bazowe, ale premium!

Volvo XC40 vs BMW X1. Nadwozie i wnętrze

Oba auta prezentują się bardzo dobrze, mają podobne proporcje i są wystarczająco „dojrzałe”, aby wzbudzały zainteresowanie na ulicy. Poza tym wybierając bazową wersję silnikową, nie trzeba od razu decydować się na podstawowe, skromne wyposażenie oraz stylistykę. Zresztą, nawet w „podstawie” oba auta wyglądają świetnie i wystarczy wybrać odpowiedni lakier, aby wydobyć stylistyczne smaczki. Jeśli komuś zależy na tym, aby prezentować się naprawdę premium, w ofercie obu modeli znajdziemy nawet 20-calowe felgi! Wracając do naszych bohaterów, oba dobrze się prezentują, choć oferują zupełnie inny klimat stylistyczny. W przypadku Volvo XC40, możemy powiedzieć, że jest to tylko o rozmiar mniejsze XC60, ale to spore nadużycie. XC40 ma swój własny styl i wydaje się, że celuje w młodszego odbiorcę. Na pewno nie jest tak poważne jak XC60, o XC90 nie wspominając. O ile z przodu odrobinę przypomina oba modele, linia tyłu jest zupełnie inna i przypomina starsze Volvo C30. Jest po prostu inne. A w środku?