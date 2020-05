W 2020 roku możemy zapomnieć o zagranicznych podróżach. Tegoroczne wakacje pod wielkim znakiem zapytania

Tymczasem w Polsce czynne są już hotele, ale nadal zamknięte np. restauracje. Trudno dokładnie przewidzieć, jak będą wyglądały tegoroczne wakacje w kraju, a tym bardziej za granicą. Wypowiedzi ekspertów nie napawają jednak optymizmem. O ile podróżowanie po Polsce powinno być możliwe, to zagraniczne wakacje są wielką niewiadomą, a biura podróży mają liczyć się z "hibernacją" w tym sezonie.

Grecja i Gruzja zapowiedziały, że zamierzają przyjmować turystów od początku lipca. Z kolei Bułgaria chciałaby to zrobić jeszcze w czerwcu. Na odmrożenie turystyki w podobnym terminie liczy również Turcja. Na przeciwnym biegunie są obecnie Włochy czy Hiszpania - państwa najbardziej dotknięte przez pandemię koronawirusa. W przypadku tego drugiego kraju pojawiały się nawet informacje, że nie przyjmie turystów z zagranicy przez cały sezon w 2020 r.

- Organizacji zagranicznych wakacji nie biorą pod uwagę nawet najwięksi gracze na rynku. Wiele wskazuje na to, że w tym roku o nich zapominamy, a operatorzy będą chcieli "przehibernować". Zbyt wiele jest niewiadomych - choćby takich jak to, kiedy otworzą się granice, czy jaki reżim sanitarny będzie trzeba utrzymywać - podkreśla Włodzimierz Kolat, prezes Wielkopolskiej Izby Turystycznej.

Skutki pandemii odczuła już też krajowa turystyka - hotele, pensjonaty czy restauratorzy. Istotne będzie jaką pomoc zaoferuje jej państwo. Kolat powołuje się na wyliczenia, że gdyby w stu procentach wesprzeć np. branżę przewozów autokarowych, która w Polsce jest silna na tle Europy, to po 4-5 miesiącach wkład ten zwróciłby się państwu w postaci akcyzy za paliwo. Problemy są odczuwalne w wielu aspektach branży turystycznej - także w przypadku np. organizacji wyjazdów dla dzieci i młodzieży.

- przewiduje Kolat. I mówi, że WIT na razie walczy o to, by pomóc swoim członkom.

- Nie wiadomo, ilu operatorów ocaleje. Ile hoteli czy biur podróży upadnie. Myślę, że po pandemii nie będzie takiej turystyki, jak do tej pory i trudno będzie np. o wakacje all inclusive za 1500 zł

Zarówno Kolat, jak i Tomasz Wiktor, prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej przewidują w tym roku zwrot w kierunku krajowej turystyki. Nawet nie w formie wakacji nad morzem czy w górach, ale na wsi czy innym spokojnym i bezpiecznym miejscu. Po to, by turyści czuli się bezpiecznie - Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna akcję "Odpoczywaj w Polsce - bezpiecznie". W ten sposób zamierza certyfikować miejsca noclegowe spełniające wszystkie wymogi sanitarne.

Z każdą chwilą zamknięcia granic i ruchu lotniczego coraz trudniejsza staje się sytuacja linii lotniczych oraz lotnisk. Z niecierpliwością czekają oni na ponowne otwarcie granic. Niektóre linie, jak Ryanair, zdecydowały się z góry zawiesić loty czarterowe do końca maja. Firma przewiduje też, że do końca czerwca zrealizuje około... procenta ze wszystkich połączeń.

- Pozostałe linie żyją z tygodnia na tydzień. To, że u niektórych przewoźników są sprzedawane bilety na nadchodzące terminy, to na razie podejście życzeniowe. Kiedy zostaną przywrócone loty? Wszystko zależy od decyzji rządu. Na razie nie ma w tej sprawie żadnych pewnych informacji

- tłumaczy Błażej Patryn, rzecznik poznańskiego lotniska Ławica.

Z przewijających się nieoficjalnych informacji wynika, że ruch lotniczy i zamknięcie granic może być utrzymane w Polsce co najmniej do ostatniego tygodnia maja. Jednak już sama różnorodność informacji i wskazywanych terminów pokazuje, że... niewiele wiadomo. Z jednego źródła można się dowiedzieć, że ruch lotniczy miałby być wznowiony w czerwcu, z kolejnych, że we wrześniu.

- Pozostaje czekać. Najpewniej na początku zostanie wznowiony ruch w kierunkach pracowniczo-emigracyjnych, czyli w przypadku Ławicy - do Wielkiej Brytanii, może Skandynawii. Z kierunków wakacyjnych - najczęściej przewijają się Grecja, rzadziej Chorwacja - mówi Patryn.