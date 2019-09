W 2020 roku wzrośnie akcyza na papierosy i alkohol

Na lepszą kondycję budżetu złożą się palacze: papierosów, cygaretek, fajki, a także skręcający papierosy własnoręcznie. Podwyżka akcyzy nie ominie także używających nikotyny w formach alternatywnych: czy to w postaci wyrobów tytoniowych nie przeznaczonych do palenia, czy to w postaci e-papierosów. Olejki zawierające nikotynę także zostaną obłożone wyższym podatkiem.

Zostanie podwyższona także akcyza na alkohol. Będzie to dotyczyło każdego jego rodzaju: wódki, piwo, wino, a także wyroby pośrednie. Te ostatnie to wszystkie wyroby o zawartości alkoholu od 1,2 proc. do 22 proc. objętości. Mogą to być np. drinki alkoholowe itp.

Nie zmieni się stawka akcyzy na energię. Nie ma co cieszyć się z obniżonej akcyzy na paliwa. O tyle samo, o ile spadnie podatek, wzrośnie opłata paliwowa.