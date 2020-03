W 2021 roku ruszy wielka przebudowa Starego Rynku w Poznaniu. Pojawią się drzewa, zbiornik retencyjny i podziemne kontenery

Remont płyty Starego Rynku i ulic, które nie miały w ostatnim czasie wymienianej nawierzchni, rozpocznie się po sezonie gastronomicznym w 2021 roku i potrwa do 2023 roku.

Stary Rynek w Poznaniu: czy będzie zamknięty?

- To duże logistyczne przedsięwzięcie, nad którym prace już trwają – mówi Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto. - Trzeba zadbać o interes żyjących tu i pracujących ludzi, by zapewnić im funkcjonowanie w tym czasie, by nie okazało się, że przez ten czas tutejsza gastronomia nie będzie miała klientów, którzy nie przebiją się przez plac budowy.

Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, miejscy urzędnicy i radni Rady Osiedla Stare Miasto spotkali się więc z lokalnymi przedsiębiorcami, restauratorami i właścicielami nieruchomości, by przedstawić koncepcję przebudowy Starego Rynku. W bardzo konkretnej, rzeczowej dyskusji przedstawiono wizję, od razu ustosunkowując się do podnoszonych od dawna postulatów.