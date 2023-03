W 2022 roku na drogach doszło do 21 tys. wypadków. Zginęło prawie 1,9 tys. osób, ponad 24 tys. zostało rannych

Ze statystyk wynika, że przyczyną 34,9 proc. wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy było niedostosowanie prędkości do warunków.

Mundurowy podkreślił, że o wadze tych wypadków świadczy 52,7 proc. zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych. Dodał, że jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka.

W 2022 roku doszło do 1760 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Wynika z tego, że w co dwunastym wypadku zginął co najmniej jeden człowiek. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym zanotowano 2074 wypadki ze skutkiem śmiertelnym, liczba zmalała o 314 (-15,1 proc.). W wypadkach tych zginęło 1896 osób, z czego 1 318 (69,5 proc.) zginęło na miejscu, a pozostałe 578 (30,5 proc.) to zgony w ciągu 30 dni od daty zaistnienia wypadku - przekazał.